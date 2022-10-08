Авиакомпании КрасАвиа присвоен международный код IATA
«КрасАвиа» присвоили международный код ИАТА, что позволяет осуществлять не только внутренние, но и международные авиаперевозки.
В компании сообщают, что раньше использовался код ЭК для перелетов в пределах страны, теперь будет использоваться код KV с возможностью осуществлять зарубежные рейсы. Смена кода связана с планами «КрасАвиа» по выполнению регулярных международных полетов.
Коды IATA необходимы для идентификации авиакомпании, пунктов назначения и перевозочных документов, для корректной работы приложений, построенных на основе этих систем кодирования.
Теперь в билетах «КрасАвиа» пассажиры вместо привычного номера кода ЭК-*** могут увидеть и код KV-***.
Напомним, что IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта — является основным посредником для сотрудничества между авиакомпаниями.
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