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Авиакомпании КрасАвиа присвоен международный код IATA

Авиакомпании КрасАвиа присвоен международный код IATA
Иллюстрация: spblp.ru

«КрасАвиа» присвоили международный код ИАТА, что позволяет осуществлять не только внутренние, но и международные авиаперевозки.

#НОВОСТИ

В компании сообщают, что раньше использовался код ЭК для перелетов в пределах страны, теперь будет использоваться код KV с возможностью осуществлять зарубежные рейсы. Смена кода связана с планами «КрасАвиа» по выполнению регулярных международных полетов.

Коды IATA необходимы для идентификации авиакомпании, пунктов назначения и перевозочных документов, для корректной работы приложений, построенных на основе этих систем кодирования.

Теперь в билетах «КрасАвиа» пассажиры вместо привычного номера кода ЭК-*** могут увидеть и код KV-***.

Напомним, что IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта — является основным посредником для сотрудничества между авиакомпаниями.

 

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Автор: Петр Савельев
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