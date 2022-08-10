«КрасАвиа» закупит новые российские самолеты «Байкал»

Первые машины должны встать на маршруты перевозчика уже в 2025 году.

Авиакомпания «КрасАвиа» и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписали предварительный договор на поставку десяти легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал», сообщили в пресс-службе перевозчика.

Договор предусматривает поставку воздушных судов в период с 2025 по 2029 год. Документом определены основные условия сделки, включая условия гарантии и сервисного обслуживания, подготовки персонала, технический облик самолета, другие параметры», — рассказали в компании.

Новые самолеты поставят на регулярные рейсы, а также на обслуживание нужд санитарной авиации и авиалесоохраны. Под них также планируют восстановить несколько посадочных площадок в Красноярском крае — каких именно, не уточняется, как и то, в какую сумму эти самолеты обойдутся «КрасАвиа».

Для справки:

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 000 кг груза на дальность 1 500-3 000 км. Может эксплуатироваться с грунтовых взлетно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Читайте также: «КрасАвиа» полетит в Забайкалье с господдержкой Тестовый полет состоится в середине августа, а регулярное сообщение стартует в сентябре.

«КрасАвиа» с 5 августа запустит дополнительные рейсы из Красноярска в Кызыл

Авиакомпания «КрасАвиа» анонсировала запуск дополнительных рейсов из Красноярска в Кызыл. С 5 августа улететь можно будет не только утром, но и по вечерам.

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Полеты возобновила S7. Они стартуют с 22 июля и будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Выполнять рейсы будет «Embraer RJ170», лайнер может вместить 78 человек.