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«КрасАвиа» закупит новые российские самолеты «Байкал»

«КрасАвиа» закупит новые российские самолеты «Байкал»
Иллюстрация: zen.yandex.ru/uwca_ru

Первые машины должны встать на маршруты перевозчика уже в 2025 году.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «КрасАвиа» и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписали предварительный договор на поставку десяти легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал», сообщили в пресс-службе перевозчика.
Договор предусматривает поставку воздушных судов в период с 2025 по 2029 год. Документом определены основные условия сделки, включая условия гарантии и сервисного обслуживания, подготовки персонала, технический облик самолета, другие параметры», — рассказали в компании.
Новые самолеты поставят на регулярные рейсы, а также на обслуживание нужд санитарной авиации и авиалесоохраны. Под них также планируют восстановить несколько посадочных площадок в Красноярском крае — каких именно, не уточняется, как и то, в какую сумму эти самолеты обойдутся «КрасАвиа».
 
Для справки:
 
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 000 кг груза на дальность 1 500-3 000 км. Может эксплуатироваться с грунтовых взлетно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.
 

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Автор: Петр Савельев
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