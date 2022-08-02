«КрасАвиа» полетит в Забайкалье с господдержкой

Тестовый полет состоится в середине августа, а регулярное сообщение стартует в сентябре.

Авиакомпания «КрасАвиа» запускает перелеты между Красноярском и селом Чара (Забайкальский край), сообщили в пресс-службе перевозчика.

Летать будут на ATR 42-500. Стоимость билета для взрослого будет начинаться от 5 500 рублей, для молодежи и пенсионеров — от 3 000 рублей.

Пилотный рейс стартует из Красноярка 21 августа 2022 года. Регулярные перелеты начнутся с 3 сентября (летать будут один раз в неделю — по субботам).