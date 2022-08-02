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«КрасАвиа» полетит в Забайкалье с господдержкой

«КрасАвиа» полетит в Забайкалье с господдержкой
Иллюстрация: vk.com/krasavia

Тестовый полет состоится в середине августа, а регулярное сообщение стартует в сентябре.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «КрасАвиа» запускает перелеты между Красноярском и селом Чара (Забайкальский край), сообщили в пресс-службе перевозчика.
 
Летать будут на ATR 42-500. Стоимость билета для взрослого будет начинаться от 5 500 рублей, для молодежи и пенсионеров — от 3 000 рублей.
 
Пилотный рейс стартует из Красноярка 21 августа 2022 года. Регулярные перелеты начнутся с 3 сентября (летать будут один раз в неделю — по субботам).
 

Для справки:

 
В 9 км от села Чара расположено урочище «Чарские пески» — геологический памятник природы геоморфологического типа федерального ранга.
 

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Автор: Петр Савельев
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