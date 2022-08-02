«КрасАвиа» полетит в Забайкалье с господдержкой
Тестовый полет состоится в середине августа, а регулярное сообщение стартует в сентябре.
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