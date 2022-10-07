Бухгалтера банка осудили за кражу 13 млн рублей со счетов вкладчиков

В Красноярском крае Рыбинский районный суд признал бухгалтера местного отделения одного из банков виновным по статье кража.

За несколько лет женщина, занимавшая место бухгалтера, украла со счетов вкладчиков более 13 млн рублей.

Счетоводу вынесли приговор по ч. 4 ст. 158 УК РФ — шесть лет колонии общего режима.

Подсудимая, находясь в должности бухгалтера одного из офисов кредитной организации, имела допуск к банковской программе по работе со счетами клиентов и дистанционно заказывала выпуск именных карт, а после перечисляла деньги на свой счет, — сообщает прокуратура.

Таким образом в период 2013…2020 бухгалтер обокрала 22 клиента. Ущерб пострадавшим был полностью возмещен финансовой организацией. Согласно постановлению суда, подсудимой необходимо вернуть украденную сумму своему работодателю.

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