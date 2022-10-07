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Бухгалтера банка осудили за кражу 13 млн рублей со счетов вкладчиков

Бухгалтера банка осудили за кражу 13 млн рублей со счетов вкладчиков
Иллюстрация: politeka.net

В Красноярском крае Рыбинский районный суд признал бухгалтера местного отделения одного из банков виновным по статье кража.

#НОВОСТИ

За несколько лет женщина, занимавшая место бухгалтера, украла со счетов вкладчиков более 13 млн рублей.

Счетоводу вынесли приговор по ч. 4 ст. 158 УК РФ — шесть лет колонии общего режима.

Подсудимая, находясь в должности бухгалтера одного из офисов кредитной организации, имела допуск к банковской программе по работе со счетами клиентов и дистанционно заказывала выпуск именных карт, а после перечисляла деньги на свой счет, — сообщает прокуратура.

Таким образом в период 2013…2020 бухгалтер обокрала 22 клиента. Ущерб пострадавшим был полностью возмещен финансовой организацией. Согласно постановлению суда, подсудимой необходимо вернуть украденную сумму своему работодателю.

 

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Автор: Петр Савельев
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