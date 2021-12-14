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Итоги года: больше всего Красноярскому краю требовались продавцы

Итоги года: больше всего Красноярскому краю требовались продавцы
Автор фото: CarolinaP . Иллюстрация: pixabay.com

Таковы данные исследования, которое провели эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Самыми востребованными работниками стали продавцы.

#НОВОСТИ

Работодатели Красноярского края разместили на сервисе более 9000 уникальных вакансий. На втором месте – водители, замыкают тройку самых востребованных работа кладовщика (сюда же эксперты hh.ru отнесли вакансии грузчиков и комплектовщиков).

В топ-10 вошли также повар, курьер, менеджер по подбору персонала, администратор, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам.

Итоги года: больше всего Красноярскому краю требовались продавцы 1

В целом по России чаще всего требовались водители (157,9 тысяч вакансий), менеджеры по продажам (147,3 тысячи вакансий) и продавцы (145,7 тысяч вакансий).

 

 

Автор: Петр Савельев
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