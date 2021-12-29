Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске

Представляем фотопроект Татьяны Вишневской «Редакция.Бэкраунд», в котором она показала тех, кто делает издание «Деловой квартал» в Красноярске.

В отличие от телерепортеров и видеоблогеров, пишущие журналисты всегда остаются за кадром. В лучшем случае, это имя и фамилия. Что касается дизайнеров, фотографов, то их не всегда знают даже по фамилии. Что уж говорить о бухгалтере или менеджерах по рекламе. Тем не менее, жизнь и успех издания зависят от каждого сотрудника редакции. Фотохудожник Татьяна Вишневская решила сделать экспресс-портреты редакции «Делового квартала» в Красноярске. В итоге получился законченный фотопроект. Его создание растянулось на несколько месяцев, и, наконец, он завершен. Смотрим.

Юлия Чанчикова, главный редактор издания, человек, считающий, что из самого кислого лимона получится вкусный лимонад

Наталья Кобец, редактор сайта Dk.ru — ум, честь и несгибаемый характер редакции

Анна Пестерева, главный бухгалтер. Больше, чем бухгалтер — душа редакции

Екатерина Гармаш, руководитель отдела продаж, эмпат 80 level, продажник от Бога

Надежда Землякова, ведущий менеджер отдела продаж, коммуникатор и душевед

Евгений Волошинский, обозреватель издания, журналист-деловик с заглавной буквы

Вячеслав Чанчиков, журналист, «ночной» дежурный по сайту, создатель бомбического фирменного стиля и видеоконтента премии «Человек года»

Максим Белоусов, бесстрашный дизайнер, который стоически терпит всех этих невыносимых людей