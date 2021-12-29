Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.12
73,65
83,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске
Иллюстрация: Yandex

Представляем фотопроект Татьяны Вишневской «Редакция.Бэкраунд», в котором она показала тех, кто делает издание «Деловой квартал» в Красноярске.

#НОВОСТИ

В отличие от телерепортеров и видеоблогеров, пишущие журналисты всегда остаются за кадром. В лучшем случае, это имя и фамилия. Что касается дизайнеров, фотографов, то их не всегда знают даже по фамилии. Что уж говорить о бухгалтере или менеджерах по рекламе. Тем не менее, жизнь и успех издания зависят от каждого сотрудника редакции. Фотохудожник Татьяна Вишневская решила сделать экспресс-портреты редакции «Делового квартала» в Красноярске. В итоге получился законченный фотопроект. Его создание растянулось на несколько месяцев, и, наконец, он завершен. Смотрим.

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске 1

Юлия Чанчикова, главный редактор издания, человек, считающий, что из самого кислого лимона получится вкусный лимонад

 

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске 2

Наталья Кобец, редактор сайта Dk.ru — ум, честь и несгибаемый характер редакции

 

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске 3

Анна Пестерева, главный бухгалтер. Больше, чем бухгалтер — душа редакции

 

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске 4

Екатерина Гармаш, руководитель отдела продаж, эмпат 80 level, продажник от Бога

 

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске 5

Надежда Землякова, ведущий менеджер отдела продаж, коммуникатор и душевед

 

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске 6

Евгений Волошинский, обозреватель издания, журналист-деловик с заглавной буквы

 

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске 7

Вячеслав Чанчиков, журналист, «ночной» дежурный по сайту, создатель бомбического фирменного стиля и видеоконтента премии «Человек года»

 

Редакция. Бэкграунд: кто делает «ДК» в Красноярске 8

Максим Белоусов, бесстрашный дизайнер, который стоически терпит всех этих невыносимых людей

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Отшельница Агафья Лыкова не обжилась в новой избе от ДерипаскиОтшельница Агафья Лыкова не обжилась в новой избе от Дерипаски
  • Марина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусствМарина Москалюк может покинуть пост ректора Сибирского института искусств
  • Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора СевастополяЭкс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя
  • Один из вице-мэров Красноярска подал в отставкуОдин из вице-мэров Красноярска подал в отставку
  • «КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов«КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.