В Красноярске экс-главу Росимущества осудили на 7 лет за взятки
Центральный районный суд Красноярска вынес приговор руководителю МТУ Росимущества по краю. Его задержали еще осенью прошлого года по подозрению во взяточничестве.
Экс-глава Росимущества признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
«Суд установил, что в период с 2018 г. по 2021 г. подсудимый, действуя совместно с другими двумя должностными лицами ведомства, получил от представителей коммерческих организаций взятку в размере более 4,3 млн рублей за содействие в заключении государственных контрактов на реализацию арестованного имущества», — рассказали в прокуратуре Красноярского края.
В ведомстве добавили, что в ходе расследования уголовного дела с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также экс-глава Росимущества не сможет занимать определенные должности в течение 6 лет.
Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 11 млн рублей.
Отметим, фигурантами по делу также проходят руководитель управления Росимущества и начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества учреждения, арбитражный управляющий, руководитель ООО «Акцепт» и индивидуальный предприниматель.
Ранее DK.RU сообщал, что во Владивостоке при передаче взятки задержали бывшего красноярского чиновника Евгения Баршая. Он работал заместителем начальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска.
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