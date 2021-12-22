Меру пресечения Натарову выберут завтра: задержанный попал в больницу

Железнодорожный районный суд должен был сегодня избрать меру пресечения задержанному вице-спикеру Заксобрания Сергею Натарову, но заседание пришлось отложить на сутки.

Как пояснили в суде, задержанный накануне политик не смог лично присутствовать на заседании, он попал в больницу. Какой именно недуг скосил Сергея Натарова, в суде не сообщили.

Напомним, лидер краевых «жириновцев» был задержан накануне, следственные органы еще не дали официальных пояснений, в рамках какого дела с господином Натаровым совершаются следственные действия, но, вероятно, это дело его сына, Антона Натарова, которого подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на закупку угля для северных территорий края.

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