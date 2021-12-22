Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.12
73,79
83,15
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Меру пресечения Натарову выберут завтра: задержанный попал в больницу

Меру пресечения Натарову выберут завтра: задержанный попал в больницу
Автор фото: James Timothy Peters . Иллюстрация: pixabay.com

Железнодорожный районный суд должен был сегодня избрать меру пресечения задержанному вице-спикеру Заксобрания Сергею Натарову, но заседание пришлось отложить на сутки.

#НОВОСТИ

Как пояснили в суде, задержанный накануне политик не смог лично присутствовать на заседании, он попал в больницу. Какой именно недуг скосил Сергея Натарова, в суде не сообщили.

Напомним, лидер краевых «жириновцев» был задержан накануне, следственные органы еще не дали официальных пояснений, в рамках какого дела с господином Натаровым совершаются следственные действия, но, вероятно, это дело его сына, Антона Натарова, которого подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на закупку угля для северных территорий края.

По теме:

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Расписание открытия новогодних елок 2022 по районам КрасноярскаРасписание открытия новогодних елок 2022 по районам Красноярска
  • Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»
  • Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»
  • «ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех
  • Красноярская таможня не дала авиапассажирам провезти холодное оружие и деньгиКрасноярская таможня не дала авиапассажирам провезти холодное оружие и деньги
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.