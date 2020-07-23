ЛДПР: в Красноярском крае заменили депутата Заксобрания и назначили врио мэра Норильска

Мандат депутата краевого парламента от ЛДПР получил Владислав Королев. Ранее он уже был депутатом Законодательного собрания, в 2007 года он избирался от партии «Союз Правых Сил». В 2012 году он зарегистрировался в качестве кандидата на пост мэра Красноярска, но затем снял свою кандидатуру.

С прошлого года Королев руководил агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

Не исключено, что в ближайшее время состоятся ещё ряд кадровых обновлений в составе фракции ЛДПР в ЗС края», — отметил Натаров.

Позиции ЛДПР в регионе снова усиливаются, с учетом того, что Николай Тимофеев, назначенный сегодня ВРИО главы Норильска, является членом партии ЛДПР.

Кроме того, Пресс-служба регионального отделения ЛДПР сообщает, что на днях в Красноярске состоялась партийная конференция по выдвижению кандидатов в органы местного самоуправления.

Несмотря на давление, которое оказывается на партию в последнее время, выдвинуто беспрецедентное количество кандидатов в депутаты органов местного самоуправления края — более двух тысяч человек», — подвел итог депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров, куратор ЛДПР в регионах Восточной Сибири.

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