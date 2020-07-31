Рабочая группа изучит состояние опасного склада предприятия-банкрота в Железногорске

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, Анатолий Цыкалов, заместитель председателя правительства края, поручил создать межведомственную рабочую группу по вопросу ликвидации опасных объектов на территории «Завода полупроводникового кремния» (ЗПК) в ЗАТО г. Железногорск. В рабочую группу войдут сотрудники минэкологии, министерства энергетики и ЖКХ, агентства ГО и ЧС края, Росприроднадзора, администрации Железногорска, компания по утилизации промышленных отходов «Зеленый город».

Рабочей группе предстоит оценить текущее состояние резервуаров с хлорсодержащими веществами и проработать механизм его утилизации.

Напомним, накануне депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров на своей странице в Facebook сообщил, что Железногорск оказался на грани ЧС из-за того, что предприятие-банкрот «Завод полупроводникового кремния» оставило без какого-либо надзора склад с вредным химическим веществом III класса опасности — около 180 тонн хлорсилана. По словам депутата, завод с 2015 года не устраняет предписания надзорных органов, не обеспечивает техническое обслуживание и ремонт оборудования. В связи с чем депутат направил письма в адрес губернатора края, МЧС РФ, Росприроднадзора, генерального прокурора РФ с просьбой принять меры в отношении руководства предприятия.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, на территории ФГУП «Горно-химический комбинат» в Железногорске от «Завода полупроводникового кремния» осталось 8 емкостью с опасным веществом. Ситуация уже несколько лет находится на контроле.

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 06.08.2015 при возможном нарушении условий хранения конденсата хлорсиланов на ЗПК отсутствует риск возникновения чрезвычайной ситуации, а также негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. В 2016 году комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железногорска также установила отсутствие опасности для населенных пунктов и населения ЗАТО в случае возможных выбросов химических веществ на ЗПК», — прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

В правительстве края также уточнили, что не имеет правовых полномочий вмешаться в деятельность предприятия, на котором к тому же введено конкурсное производство. Завод расположен на территории ЗАТО г. Железногорск, который находится в ведении федеральных органов государственной власти. По решению краевого арбитража имущество (в том числе емкости с опасным веществом) должно принять межрегиональное территориальное управление Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. После передачи имущества в федеральную собственность должны быть приняты меры по утилизации опасных объектов.