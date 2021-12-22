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Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан следователями

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан следователями
Иллюстрация: instagram.com/ldprkrsk

По информации источников, это связано с уголовными делами, по которым проходит его сын — бывший советник губернатора региона. Следком пока не дал официальных комментариев.

#НОВОСТИ
Сотрудники Следственного комитета РФ задержали бывшего депутата Госдумы РФ, а ныне заместителя председателя Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Натарова. Об этом сообщил портал «Запад24», со ссылкой на собственные источники.
 
По информации ресурса, задержание связано с расследованием дел, в которых фигурирует его сын — бывший советник губернатора Красноярского края Антон Натаров. В марте 2019 года он был задержан по подозрению в мошенничестве и растрате примерно 100 млн рублей.
 
Связаться с центральным аппаратом Следкома, сотрудники которого и задержали вице-спикера, не удалось — разница во времени. Однако «Запад24» утверждает, что следствие намерено ходатайствовать о взятии Натарова под стражу, чтобы он не смог препятствовать расследованию.
 
В региональном отделении ЛДПР, которым руководил Сергей Натаров, ситуацию не комментируют: «У нас нет никакой официальной информации об этом», — говорят в пресс-службе партии.
 
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Автор: Петр Савельев
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