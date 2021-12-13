Красноярский политик может стать депутатом заксобрания Камчатского края

На Камчатке скоропостижно скончался депутат краевого парламента, и замену ему внутри региона найти пока не могут. Парламентарий был лидером краевого списка одной из малых партий.

Виктор Хомяков, занявший кресло в краевом Заксобрании, выдвигался в парламент от «Партии пенсионеров», она набрала 5,2% голосов и получила один мандат. Как сообщает «Коммерсантъ», заменить скоропостижно скончавшегося депутата партии некем: в региональном списке нет больше ни одного жителя Камчатки. На второй строке списка – проживающий в Подмосковье руководитель центрального аппарата партии Михаил Фальченко, на третьем – пиарщица Анна Барабанова, которая не имеет места жительства в России. А самый близкий территориально представитель региональных групп – красноярец Михаил Орда.

Официально полномочия Виктор Хомякова будут прекращены на очередной сессии Заксобрания, после этого партия должна в течение 14 дней назвать имя того, кто примет мандат. Если партия не сможет принять решение, имя преемника назовет избирательная комиссия Камчатского края. При этом новый представитель «Партии пенсионеров» может и не быть жителем региона и даже не обязан переезжать на Камчатку на место жительства. Строго говоря, он может в принципе не посещать сессии: в регламенте камчатского ЗС нет санкций за пропуск сессий.

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