Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.12
73,60
83,11
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский политик может стать депутатом заксобрания Камчатского края

Красноярский политик может стать депутатом заксобрания Камчатского края
Иллюстрация: ru.wikipedia.org

На Камчатке скоропостижно скончался депутат краевого парламента, и замену ему внутри региона найти пока не могут. Парламентарий был лидером краевого списка одной из малых партий.

#НОВОСТИ

Виктор Хомяков, занявший кресло в краевом Заксобрании, выдвигался в парламент от «Партии пенсионеров», она набрала 5,2% голосов и получила один мандат. Как сообщает «Коммерсантъ», заменить скоропостижно скончавшегося депутата партии некем: в региональном списке нет больше ни одного жителя Камчатки. На второй строке списка – проживающий в Подмосковье руководитель центрального аппарата партии Михаил Фальченко, на третьем – пиарщица Анна Барабанова, которая не имеет места жительства в России. А самый близкий территориально представитель региональных групп – красноярец Михаил Орда.

Официально полномочия Виктор Хомякова будут прекращены на очередной сессии Заксобрания, после этого партия должна в течение 14 дней назвать имя того, кто примет мандат. Если партия не сможет принять решение, имя преемника назовет избирательная комиссия Камчатского края. При этом новый представитель «Партии пенсионеров» может и не быть жителем региона и даже не обязан переезжать на Камчатку на место жительства. Строго говоря, он может в принципе не посещать сессии: в регламенте камчатского ЗС нет санкций за пропуск сессий.

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Человек года: Моника Дюсуше получила премию за заслуги в развитии предпринимательстваЧеловек года: Моника Дюсуше получила премию за заслуги в развитии предпринимательства
  • Все обладатели премии «Человек года – 2021» в КрасноярскеВсе обладатели премии «Человек года – 2021» в Красноярске
  • Церемония вручения премии «Человек года» началась в Гранд Холле СибирьЦеремония вручения премии «Человек года» началась в Гранд Холле Сибирь
  • На премии «Человек года» назвали главного победителяНа премии «Человек года» назвали главного победителя
  • «Человек года»: в Красноярске выбрали лучшего молодого предпринимателя«Человек года»: в Красноярске выбрали лучшего молодого предпринимателя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.