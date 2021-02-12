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Северное сияние ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

Северное сияние ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ
Иллюстрация: архив ДК

Норильчане приступили к созданию отделения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ. Несмотря на название, эту политическую силу все чаще поддерживают люди молодого возраста.

#НОВОСТИ

В рамках партийной деятельности совершил поездку по северным районам Енисейской Сибири Председатель Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Красноярском крае Михаил ОРДА.

Характер встреч в трудовых коллективах и общественных организациях Норильска подтвердил интерес к деятельности ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ. Сегодня это, пожалуй, единственная партия, идеология которой базируется на прямой помощи людям, а не на политических догмах. И хотя в названии партии есть слово «пенсионеры», законодательные инициативы депутатов от партии касаются большинства избирателей, а депутатами от партии все чаще становятся люди молодого и среднего возраста.

Поэтому закономерно, что на встречах с северянами было принято решение о создании в Норильске отделения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ. Как отметил президент Красноярской региональной общественной организации «Спортивный союз инвалидов Красноярского края» Геннадий АЛИМОВ, дефицита в сторонниках у партии не будет:

Сегодня даже молодежь поддерживает ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ – единственную партию, которая открыто выступила против повышения пенсионного возраста. Потому что общество в стране поменялось. Законы, которые принимаются за последние десять-пятнадцать лет, вынуждают серьезно задуматься о своем будущем, о выживании.

Действительно, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ открыто и громогласно выступает против Единого госэкзамена для школьников, также и против Пенсионного фонда для тех, кто всю жизнь честно работал, а теперь едва сводит концы с концами. Пенсии должны выплачиваться напрямую из федерального бюджета, а не кормить армию посредников. Также партия выступает против повышения пенсионного возраста, и за повышение пенсий. Основной девиз партии, в котором отражается ее деятельность на благо людей, звучит так: «Достойный труд, достойные зарплаты, достойные пенсии».

Напомним, что в сентябре в Российской федерации состоятся выборы в Государственную думу, а в Красноярском крае еще и выборы в Законодательное собрание. Столичные политологи уже обосновали вероятное прохождение кандидатов от ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ в региональные парламенты. Это косвенно подтверждают выборы в 2020 году, по итогам которых ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ стала самой популярной из непарламентских партий, легко перешагнув пятипроцентный барьер и потеснив ряды таких привычных электорату «мастодонтов» как КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия.

 

Автор: Александр Вознесенский
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