«Единую Россию» в Красноярском крае отправили исправлять ошибки. В избирательных списках
Региональный избирком выявил ряд недочетов в партийных списках четырех политических объединений, баллотирующихся в краевое Заксобрание. Исправить их нужно очень оперативно.
Денис Притуляк, депутат Заксобрания Красноярского края от ЛДПР, сдал партийный мандат и выдвинулся кандидатом от Демократической партии России (ДПР).
«Коммунистов России» в Заксобрание Красноярского края поведет товарищ Максим
Первую строчку в списке партии на предстоящих выборах в ЗС занял лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Краевой избирком накануне заверил список кандидатов.
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ готова возглавить левый фронт в Красноярском крае
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ выдвинула кандидатов в депутаты Законодательного собрания Красноярского края и заявила о намерении занять лидерскую позицию среди партий левого фронта в регионе.