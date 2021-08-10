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«Единую Россию» в Красноярском крае отправили исправлять ошибки. В избирательных списках

«Единую Россию» в Красноярском крае отправили исправлять ошибки. В избирательных списках
Иллюстрация: Крайизбирком

Региональный избирком выявил ряд недочетов в партийных списках четырех политических объединений, баллотирующихся в краевое Заксобрание. Исправить их нужно очень оперативно.

#НОВОСТИ
Четыре политические партии отправлены исправлять ошибки в партийных списках кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края. Об этом рассказали Крайизбиркоме по итогам прошедшего на днях заседания комиссии.
 
Речь идет о краевых отделениях «Демократической партии России», «Единой России», «Зеленой альтернативы» и «Новых людей». Основная масса нарушений касается собственности, образования и мест работы кандидатов.
 
«Чемпионом» по количеству выявленных недочетов стали «Новые люди», получившие 31 замечание. Следом, с 18 ошибками, идет «Единая Россия». А далее «Зеленая альтернатива» и «Демократическая партия России» — 15 и 11 соответственно.
 
Исправить все эти ошибки нужно до 11 августа 2021 года включительно.
 
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Автор: Петр Савельев
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