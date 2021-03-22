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«Партия пенсионеров»: пенсионный фонд пора закрывать

ПФР Красноярск. Богатый регион.
ПФР Красноярск. Богатый регион. Иллюстрация: livejournal.com

«Партия пенсионеров» потребовала ликвидировать ПФР, поскольку тот приносит пользу только его работникам.

#МНЕНИЯ

Заявление опубликовано на сайте партии «Партии пенсионеров». Авторы считают, что ПФР погряз в излишних тратах на собственные нужды, строит «дворцы» в каждом регионе и имеет на зарплате более 100 тыс. сотрудников по всей стране, которые ничего не производят.

В «Партии пенсионеров» предлагают совершать положенные законом выплаты напрямую из федерального бюджета. Политики считают, что после фактической отмены накопительной части пенсии, которая проводится под видом «заморозки» с 2014 года, в ПФР изменили технологию управления накопленными суммами.

В заявлении подчеркивается, что фонд может, подобно аналогам других стран, получать прибыль и пускать ее на выплаты. Но в действительности он получает страховые начисления, потом обращается к государству за помощью и использует ее.

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Автор: Петр Савельев
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