«Партия пенсионеров»: пенсионный фонд пора закрывать
«Партия пенсионеров» потребовала ликвидировать ПФР, поскольку тот приносит пользу только его работникам.
Заявление опубликовано на сайте партии «Партии пенсионеров». Авторы считают, что ПФР погряз в излишних тратах на собственные нужды, строит «дворцы» в каждом регионе и имеет на зарплате более 100 тыс. сотрудников по всей стране, которые ничего не производят.
В «Партии пенсионеров» предлагают совершать положенные законом выплаты напрямую из федерального бюджета. Политики считают, что после фактической отмены накопительной части пенсии, которая проводится под видом «заморозки» с 2014 года, в ПФР изменили технологию управления накопленными суммами.
В заявлении подчеркивается, что фонд может, подобно аналогам других стран, получать прибыль и пускать ее на выплаты. Но в действительности он получает страховые начисления, потом обращается к государству за помощью и использует ее.
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