Экс-депутат Горсовета Геннадий Торгунаков определился с партией

Член Общественный палаты Красноярска, экс-депутат Горсовета Геннадий Торгунаков публично заявил о том, что вступил в ПАРТИЮ ПЕНСИОНЕРОВ.

Об этом он написал в своем аккаунте в Фейсбуке, довольно подробно объяснив свой выбор.

«Вы знаете меня как человека действия, всегда отстаивающего свои принципы. Когда-то я пришел в журналистику, разделяя ценности свободы слова и правды, стремясь помогать людям с помощью слова и кадра. Мне посчастливилось застать лучшее время российской тележурналистики, а моим учителем и наставником стала знаменитая Марианна Максимовская, которой я до сих пор благодарен.

В Шарыпово, вместе с такими же увлеченными людьми как я, мы делали телевизионные новости, показывая зрителям всю правду. В то время это казалось чем-то нереальным — в районах полагалось быть одной районной газете, все остальное — для краевого центра.

Однако телекомпании «Шанс» удавалось не только конкурировать, но становиться лучшей в крае на конкурсах телевизионного мастерства «Инголь». За что отдельные слова благодарности лучшему главному редактору — Ирине Могилюк.

В определенный момент стало очевидным: роль СМИ в решении проблем общества снижается. Как человек нацеленный на результат, я пошел в политику. Жители Шарыпово доверили мне представлять их интересы в Городском совете, как независимому депутату. И в своих решениях я всегда ставил на первое место интересы людей. Этот опыт стал основополагающим и после, когда меня в 2013 году красноярцы избрали по одномандатному округу депутатом ГС Красноярска.

За время работы я всегда полагался на мнение людей, а не на голосование в рамках партийной дисциплины. В настоящий момент я один из руководителей Общественной палаты города Красноярска. Вместе мы постоянно требуем от муниципальной власти решение тех или иных задач.

В этом году состоятся выборы депутатов ГосДумы РФ и Законодательного собрания Красноярского края. Я убежден, что по настоящему народной партией, которая действительно представляет интересы людей, является ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ. Партия не зовет на баррикады, не призывает «разрушить до основания, а затем», а выдвигает четкие, ясные требования, подкрепляя их конкретными предложениями. Это рациональный подход, который мне близок. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ объединяет не только представителей старшего поколения, но и людей труда. Тех, кто хочет достойной работы, справедливой оплаты и пенсии, хочет дать лучшее детям и без страха смотреть в будущее».

Пока Геннадий Торгунаков не комментирует, пойдет ли он на выборы от ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, однако активно участвует в акциях партии. Так он был замечен на субботнике партии в Академгородке.