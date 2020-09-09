Росимуществу передали опасный склад завода полупроводникового кремния в Железногорске

Напомним, ранее DK.RU писал , что на территории ФГУП «Горно-химический комбинат» в Железногорске от «Завода полупроводникового кремния» осталось 8 емкостью с сырьем хлорсиланов. На проблему обратил внимание депутат Сергей Натаров.

После этого была создана межведомственная рабочая группа, которая оценила состояние резурвуаров. Специалисты минэкологии взяли пробы атмосферного воздуха и почвы, чтобы проверить наличие загрязняющих веществ. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ обнаружено не было.

Сейчас специальной комиссии предстоит определить объем и состав вещества, находящегося в каждой из 8 емкостей. По словам зампредседателя регионального правительства Анатолия Быкова, теперь совместными усилиями правительства и Росимущества будут заниматься вопросом привлечения федеральных средств на дальнейшую утилизацию вещества.