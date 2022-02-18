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Бывшего красноярского чиновника задержали во Владивостоке за взятку

Бывшего красноярского чиновника задержали во Владивостоке за взятку
Автор фото: Роман Павловский. Иллюстрация: primamedia.ru

Как сообщает ТАСС, речь идет о Евгении Баршае, который работал заместителем начальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска, а потом уехал работать во Владивосток.

#НОВОСТИ

В Приморье Баршай трудился начальником государственной жилищной инспекции по Приморскому краю. Сотрудники ФСБ сегодня, 18 февраля, задержали чиновника с поличным при передаче взятки.

Ранее пресс-служба правительства Приморья сообщила, что сегодня у Баршая был последний рабочий день, с ним не продлили служебный контракт.

Евгений Баршай возглавил государственную жилищную инспекцию Приморья в 2019 году. Перед ним поставили задачу оптимизировать работу ведомства и выстроить конструктивные отношения с главами муниципалитетов и обслуживающими организациями. Однако весной 2021 года губернатор региона Олег Кожемяко резко раскритиковал работу ведомства и признал егоь работу неудовлетворительной.

Евгений Александрович Баршай родился 5 июля 1976 года в Красноярске. В 2005 году окончил Сибирский государственный университет по специальности «менеджмент организации». Трудовую деятельность начал с 1995 года, с 2012 года занимал руководящие должности на предприятиях ЖКХ, в том числе работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства Красноярска.

 

Автор: Петр Савельев
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