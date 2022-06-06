Главврача красноярского перинатального центра и его зама будут судить за халатность

Из-за их действий (а точнее бездействий) около дух десятков новорожденных были переданы третьим лицам по поддельным документам.

Главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства пойдет под суд по статье о халатности. Обвинительное заключение по соответствующему делу на днях утвердила краевая прокуратура.

Руководителя медучреждения обвиняют в том, что он ненадлежащим образом контролировал выписку новорожденных, которые появились на свет по программе суррогатного материнства.

В период с 22 июня 2019 по 30 ноября 2020 года он не организовал порядок выписки новорожденных и контроль за их выпиской, а также лично не осуществлял контроль за действиями подчиненных ему медицинских работников, осуществляющих выписку новорожденных детей», — рассказали в краевом Следкоме, который и возбудил дело.

Также по этому же делу под суд пойдет заместитель главврача перинатального центра, которая непосредственно отвечала за означенные выше процессы.

Она не выявляла детей, оставшихся в учреждении без попечения родителей, не составляла акты в случае оставления ребенка матерью в родильном доме и не информировала территориальные органы опеки и попечительства о таких детях. Женщина подписывала незаполненные бланки медицинских свидетельств о рождении, не контролируя достоверность внесенных в них сведений» — уточнили в прокуратуре.

По данным следствия, из-за действий обвиняемых с апреля по ноябрь 2020 года по поддельным доверенностям 17 младенцев, рожденных в перинатальном центре суррогатными матерями, были переданы директору компании «Дидилия», который не являлся их законным представителем и планировал передать их третьим лицам за денежное вознаграждение. Против него сейчас также возбуждено уголовное дело по статье о торговле детьми.

Дело главврача и его зама будет рассматривать Октябрьский суд Красноярска, куда его передали после утверждения обвинительного заключения.

Имен обвиняемых ни прокуратура, ни Следком не называют. Однако известно, что должность главврача с июля 2018 года занимает Вадим Янин, возглавлявший до этого министерство здравоохранения Красноярского края.

Предыдущий главврач перинатального центра Андрей Павлов в начале 2018-го был арестован за коррупцию при проведении торгов на поставки учреждению медтоваров. В марте 2022 года его приговорили к 10 года строго режима, штрафу в 7 млн рублей и дисквалификации на семь лет. Приговор в силу еще не вступил — защита сейчас пытается его обжаловать.

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