В суд отправлено уголовное дело замглавы Росимущества
Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества.
Материалы дела были направлены в суд Центрального района Красноярска.
Фигуранта дела обвиняют в получении взятки, напомнили в краевой прокуратуре:
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 11 млн рублей.
По версии следствия, с 2017 по 2021 обвиняемый совместно с двумя должностными лицами ведомства получил от представителей коммерческих организаций взятки в размере более 4,3 млн рублей за содействие в заключении с ведомством госконтрактов на право реализации арестованного имущества.
Напомним, что чиновник был арестован в октябре 2021.
Фигурантами по делу также проходят руководитель управления Росимущества и начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества учреждения, арбитражный управляющий, руководитель ООО «Акцепт» и индивидуальный предприниматель.
Читайте далее
-
Минпромторг разрешил параллельный импорт машин, техники, ядерных реакторов и духов
Опубликован список товаров, которые можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателя. В перечне — марки Ferrari, Apple, Intel и многие другие, знаменитые на весь мир, компании.06.05.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
Бывшего чиновника из Красноярского края подозревают в махинациях с квартирой
Экс-главу посёлка Раздолинск Мотыгинского района подозревают в махинациях с жильём. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям. Бюджету причинен ущерб почти на 4 млн рублей.05.05.2022Новости ДККрасноярск
-
Прокуратура требует опустить цены на продукты пропорционально курсам валют
Прокуратура начала отслеживать цены в ритейле: несмотря на снижение курса, многие из них упали «совершенно не в той пропорции, в которой поднимались». Ритейл считает, что дело не в курсе.05.05.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
«Командор» заходит в Кемеровскую область
Торговая сеть «Командор» расширяет свои филиалы — компания объявила о выходе в новый регион — Кемеровскую область. Осваивать новую территорию начнут с дискаунтера «Хороший».04.05.2022Новости ДККрасноярск
-
Снизить налоги и сократить проверки: как власть поддерживает бизнес и какие меры планирует
Эксперты красноярских институтов развития бизнеса рассказали DK.RU, какие меры могут поддержать предпринимателей на виражах новой реальности.28.04.2022Новости ДККрасноярск