В суд отправлено уголовное дело замглавы Росимущества

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества.

Материалы дела были направлены в суд Центрального района Красноярска.

Фигуранта дела обвиняют в получении взятки, напомнили в краевой прокуратуре:

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 11 млн рублей.

По версии следствия, с 2017 по 2021 обвиняемый совместно с двумя должностными лицами ведомства получил от представителей коммерческих организаций взятки в размере более 4,3 млн рублей за содействие в заключении с ведомством госконтрактов на право реализации арестованного имущества.

Напомним, что чиновник был арестован в октябре 2021.

Фигурантами по делу также проходят руководитель управления Росимущества и начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества учреждения, арбитражный управляющий, руководитель ООО «Акцепт» и индивидуальный предприниматель.

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