Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.05
63,77
65,79
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В суд отправлено уголовное дело замглавы Росимущества

В суд отправлено уголовное дело замглавы Росимущества
Иллюстрация: rapsinews.ru

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества.

#НОВОСТИ

Материалы дела были направлены в суд Центрального района Красноярска.

Фигуранта дела обвиняют в получении взятки, напомнили в краевой прокуратуре:

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 11 млн рублей.

По версии следствия, с 2017 по 2021 обвиняемый совместно с двумя должностными лицами ведомства получил от представителей коммерческих организаций взятки в размере более 4,3 млн рублей за содействие в заключении с ведомством госконтрактов на право реализации арестованного имущества.

Напомним, что чиновник был арестован в октябре 2021.

Фигурантами по делу также проходят руководитель управления Росимущества и начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества учреждения, арбитражный управляющий, руководитель ООО «Акцепт» и индивидуальный предприниматель.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дело выгорело: задержан вице-мэр Уяра по обвинению в халатностиДело выгорело: задержан вице-мэр Уяра по обвинению в халатности
  • Основатель красноярской энергокомпании вошла в ТОП-100 всероссийской премииОснователь красноярской энергокомпании вошла в ТОП-100 всероссийской премии
  • В Красноярском крае отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 и удаленку. Ну почтиВ Красноярском крае отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 и удаленку. Ну почти
  • Westfalika закрылась в центре КрасноярскаWestfalika закрылась в центре Красноярска
  • «Арбан» сделает свои жилые комплексы дружелюбными к домашним животным«Арбан» сделает свои жилые комплексы дружелюбными к домашним животным
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.