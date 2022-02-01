Апелляцию Анатолия Быкова вернули в районный суд

Адвокаты авторитетного предпринимателя подавали апелляционную жалобу на приговор, вынесенный в рамках уголовного дела об организации двойного убийства.

Речь идет об убийстве Кирилла Наумова и Александра Войтенко в 1994 году. Суд присяжных приговорил Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы и отметил, что подсудимый «не заслуживает снисхождения».

Адвокаты Быкова в декабре подали жалобу на приговор в Краевой суд, однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Прохорова, вышестоящая инстанция вернула документы в суд Свердловского района.

В связи с тем, что, как оказалось, Свердловский районный суд не вручил большое количество документов Анатолию Петровичу (Быкову), которые выносились судом. Краевой суд просто посчитал, что дело не готово к апелляционному рассмотрению», - цитирует Прохорова ТАСС.

Адвокат уточнил, что защита доработает жалобу и вновь будет оспаривать приговор.

Напомним, судебный процесс по делу об организации убийства Наумова и Войтенко завершился 7 сентября 2021. Сейчас в отношении бывшего депутата Заксобрания возбуждены еще несколько уголовных дел, в том числе о заказных убийствах и организации преступного сообщества. Обвиняемый вину не признает и считает данные дела «преследованием по политическим мотивам и заказным».

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