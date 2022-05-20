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Манские старатели попали под уголовное дело за экологические нарушения

Манские старатели попали под уголовное дело за экологические нарушения
Иллюстрация: epp.genproc.gov.ru

Мало того, что они загрязняли реку и устроили свалку, так еще и лес вырубали.

#НОВОСТИ
Золотодобывающая предприятие «Среднеманское» попало в поле зрения прокуратуры и следственных органов из-за нарушений экологических норм.
 
Компания моет золото в Партизанском районе. На реке Мана. И, как рассказали в прокуратуре, совершенно пренебрегла своими обязанностями по сохранению окружающей среды.
Вопреки требованиям закона, предприятием не обеспечена сохранность водно-биологических ресурсов, соответствующие согласования в уполномоченном органе не получены, учет отходов не организован, временная площадка для их накопления отсутствует», — говорят в ведомстве.
По итогам забора проб воды из Маны, выяснилось, что норматив предельно допустимой концентрации вредных веществ в реке превышен в 1,2 раза. Плюс к этому, компания незаконно вырубила лес на более чем 460 тыс. рублей.
 
Против руководства «Среднеманского» возбудили административные дела сразу по трем экологическим статьям (8.2, 8.13 и 8.48 КоАП РФ), а по факту незаконной рубки лесов — уголовное (ст. 260 УК РФ).
 
Вопрос о приостановке деятельности компании сейчас решается.
 
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Автор: Петр Савельев
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