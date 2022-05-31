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Замглавы Богучанского района пойдет под суд за взятки

Замглавы Богучанского района пойдет под суд за взятки
Иллюстрация: vk.com/krk.sledcom

Вместе с еще двумя представителями муниципалитета от брал деньги с предпринимателей за победу в тендерах. В итоге, его сдал подельник.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае закончилось расследование уголовного дела, возбужденного против первого заместителя главы Богучанского района, сообщил региональный Следственный комитет.
 
По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемый, вместе с двумя подельниками — бывшим главой района и бывшим начальником «Муниципальной службы заказчика» — получил от предпринимателей 26 взяток за победу в конкурсах на строительство и ремонт школ, детских садов, дорог, котельных. Общая сумма взяток, по сообщению Следкома, составляет порядка 3 млн рублей. Меж тем, по версии прокуратуры Красноярского края, речь идет о более чем 19 млн.
 
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время направит дело в Октябрьский районный суд Красноярска. Имущество обвиняемого арестовано.
 
Ранее руководитель «Муниципальной службы заказчика» Богучанского района получил шесть лет колонии строго режима. Как говорят в Следкоме, он сотрудничал со следствием, что и позволило выйти на обвиняемого.
 
Следствие же в отношении бывшего главы района продолжается.
 
Обновлено в 09:35: В Следкоме DK.RU пояснили, что 3 млн рублей — это сумма взяток, которые получил именно замглавы района. А 19 млн — это общая сумма, полученная всеми тремя фигурантами.
 
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Автор: Петр Савельев
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