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Краевой суд закрыл дело обвиняемой в дискредитации армии журналистки

Краевой суд закрыл дело обвиняемой в дискредитации армии журналистки
Автор фото: Артем Ленц / . Иллюстрация: NGS24.RU

Красноярский краевой суд прекратил административное дело о дискредитации действий армии РФ, возбужденное в отношении журналистки Марии Антюшевой.

#НОВОСТИ

Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на адвоката Владимира Васина.

Дело было возбуждено по ст. 20.3.3 КоАП РФ. На каких основаниях оно прекращено мы узнаем, когда получим решение», — сообщил юрист.

Напомним, что о задержании представительницы СМИ стало известно 31 марта 2022. По данным работодателя — NGS24 — г-жа Антюшева была задержана прямо на территории редакции в связи с содержанием ее публикаций в соцсетях.

По решению суда первой инстанции г-же Антюшевой был назначен штраф суммой 30 тыс. рублей.

После обжалования данного решения в вышестоящей инстанции дело было прекращено «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление».

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Автор: Петр Савельев
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