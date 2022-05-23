Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.05
58,88
60,89
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бери по совести: экс-директор парка Татышев получил серьезный срок за взятки

Бери по совести: экс-директор парка Татышев получил серьезный срок за взятки
Иллюстрация: fotostrana.ru

Максим Бархатов, бывший руководитель Центра реализации социальных проектов, получил шесть лет в колонии строгого режима.

#НОВОСТИ

Кроме того, суд выписал осужденному штраф 0,58 млн рублей, а также ограничил право занимать административные должности в течение трех лет после освобождения.

По версии следствия, г-н Бархатов в 2019 заключил соглашение с Сергеем Маньшиным (владелец компании «Курьер Авто М»), что передаст ему госконтракты — уборка, уход за цветниками, вывоз крупногабаритных отходов, содержание парковок и прочее — на общую сумму 60 млн рублей. В свою очередь г-н Маньшин передал чиновнику автомобили — Lexus LX570 (7 млн рублей), Mercedes-Benz E300 (1,5 млн рублей) и топливную карту с суточным лимитом 250 л. До момента ареста подельники заключили несколько договоров по 4 млн рублей.

Октябрьский районный суд назначил г-ну Маньшину пять лет условно с испытательным сроком пять лет и штраф в 1 млн рублей. Компанию «Курьер Авто М» привлекли по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и выписали штраф 20 млн рублей.

Бери по совести: экс-директор парка Татышев получил серьезный срок за взятки 1
Максим Бархатов, бывший руководитель Центра реализации социальных проектов

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Подземный переход через улицу Дубровинского в Красноярске построят к осени 2023Подземный переход через улицу Дубровинского в Красноярске построят к осени 2023
  • Одежные бренды Mohito и Cropp возвращаются в КрасноярскОдежные бренды Mohito и Cropp возвращаются в Красноярск
  • NordStar устроила распродажу билетов на рейсы из КрасноярскаNordStar устроила распродажу билетов на рейсы из Красноярска
  • «Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу«Дачу Быкова» в Зеленой Роще выставили на продажу
  • На АЗС самой крупной сети КНП Красноярска подешевел бензинНа АЗС самой крупной сети КНП Красноярска подешевел бензин
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.