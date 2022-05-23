Бери по совести: экс-директор парка Татышев получил серьезный срок за взятки

Максим Бархатов, бывший руководитель Центра реализации социальных проектов, получил шесть лет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд выписал осужденному штраф 0,58 млн рублей, а также ограничил право занимать административные должности в течение трех лет после освобождения.

По версии следствия, г-н Бархатов в 2019 заключил соглашение с Сергеем Маньшиным (владелец компании «Курьер Авто М»), что передаст ему госконтракты — уборка, уход за цветниками, вывоз крупногабаритных отходов, содержание парковок и прочее — на общую сумму 60 млн рублей. В свою очередь г-н Маньшин передал чиновнику автомобили — Lexus LX570 (7 млн рублей), Mercedes-Benz E300 (1,5 млн рублей) и топливную карту с суточным лимитом 250 л. До момента ареста подельники заключили несколько договоров по 4 млн рублей.

Октябрьский районный суд назначил г-ну Маньшину пять лет условно с испытательным сроком пять лет и штраф в 1 млн рублей. Компанию «Курьер Авто М» привлекли по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и выписали штраф 20 млн рублей.



Максим Бархатов, бывший руководитель Центра реализации социальных проектов

Читайте далее