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«Протеже» экс-министра леса Димитрия Маслодудова пойдут под суд

«Протеже» экс-министра леса Димитрия Маслодудова пойдут под суд
Автор фото: Мария К. Иллюстрация: fotokto.ru

Своими действиями, которые они совершили, находясь под покровительством чиновника, обвиняемые нанесли многомиллионный ущерб лесам Красноярского края.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае завершено расследование уголовных дел, возбужденных по факту незаконной вырубки лесов. Прокурор региона утвердил обвинительное заключение по ним, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Речь идет о двух местных жителях (имена не сообщаются), которые, как считает следствие, с июля 2019 года по март 2020-го, силами наемных рабочих, незаконно заготовили более 7 тысяч кубометров леса в «Енисейском лесничестве». В результате лесному фонду края был нанесен ущерб на сумму свыше 21 млн рублей.
 
В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Енисейский районный суд Красноярского края.
 
Также в прокуратуре рассказали, что злоумышленники действовали под покровительством тогдашнего министра лесного хозяйства Красноярского края, которое получили за денежное вознаграждение. В тот период пост главы регионального Минлесхоза занимал Димитрий Маслодудов. Сейчас он находится под уголовным преследованием за взятки, которые получал через своего брата.
 
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Деятельность организованной преступной группы выявили и пресекли сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ по Красноярскому краю и Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

Автор: Петр Савельев
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