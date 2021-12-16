«Протеже» экс-министра леса Димитрия Маслодудова пойдут под суд

Своими действиями, которые они совершили, находясь под покровительством чиновника, обвиняемые нанесли многомиллионный ущерб лесам Красноярского края.

В Красноярском крае завершено расследование уголовных дел, возбужденных по факту незаконной вырубки лесов. Прокурор региона утвердил обвинительное заключение по ним, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о двух местных жителях (имена не сообщаются), которые, как считает следствие, с июля 2019 года по март 2020-го, силами наемных рабочих, незаконно заготовили более 7 тысяч кубометров леса в «Енисейском лесничестве». В результате лесному фонду края был нанесен ущерб на сумму свыше 21 млн рублей.

В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Енисейский районный суд Красноярского края.

Также в прокуратуре рассказали, что злоумышленники действовали под покровительством тогдашнего министра лесного хозяйства Красноярского края, которое получили за денежное вознаграждение. В тот период пост главы регионального Минлесхоза занимал Димитрий Маслодудов. Сейчас он находится под уголовным преследованием за взятки, которые получал через своего брата.

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