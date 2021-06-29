Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.06
72,17
86,16
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Брат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под суд

Брат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под суд
Иллюстрация: pixabay.com

Он выступал в роли посредника при передаче бывшему чиновнику крупных сумм, полученных в виде взяток. Максимальное наказание, которое ему грозит, 12 лет колонии.

#НОВОСТИ
Дело Юрия Маслодудова, являющегося братом экс чиновника лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, готовят к передаче в суд. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
 
В ходе расследования было установлено, что в период с марта 2018 года по март 2020-го Юрий Маслодудов передавал своему брату взятки, который тот получал от учредителей компании «Краслесторг» за то, что велел сотрудникам лесничеств Енисейского района выделять предприятию участки под вырубку.
За два года учредители передали ЮриюМаслодудову более 7 млн рублей, из которых более 3,5 млн он передал своему брату — Димитрию Маслодудову», — говорят в Следкоме.
Дмитрия Маслодудова задержали в сентябре 2020 года. Юрий на тот момент уже находился под арестом в рамках расследования дела о незаконных вырубках (ст. 260 УК РФ), а после ареста экс-министра, список его уголовных дел пополнился ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки).
 
Сейчас расследование дела по последней статье завершено и следствие готовится передать его в суд. Сам Юрий Маслодудов находится под домашним арестом. А вот его брат содержится в СИЗО — его дело по находится ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) находится на стадии предварительного расследования.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Министр здравоохранения края обозначил длительность третьей волны ковидаМинистр здравоохранения края обозначил длительность третьей волны ковида
  • Федеральный разработчик оружия подал иск к Красмашу на 250 млн рублейФедеральный разработчик оружия подал иск к Красмашу на 250 млн рублей
  • КПРФ и ЛДПР утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму от регионов СибириКПРФ и ЛДПР утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму от регионов Сибири
  • Олег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у КитаяОлег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у Китая
  • Anex Tour разорвал договор с красноярским офисом продажAnex Tour разорвал договор с красноярским офисом продаж
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.