Брат и подельник экс-министра Красноярского края пойдет под суд

Он выступал в роли посредника при передаче бывшему чиновнику крупных сумм, полученных в виде взяток. Максимальное наказание, которое ему грозит, 12 лет колонии.

Дело Юрия Маслодудова, являющегося братом экс чиновника лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, готовят к передаче в суд. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

В ходе расследования было установлено, что в период с марта 2018 года по март 2020-го Юрий Маслодудов передавал своему брату взятки, который тот получал от учредителей компании «Краслесторг» за то, что велел сотрудникам лесничеств Енисейского района выделять предприятию участки под вырубку.

За два года учредители передали ЮриюМаслодудову более 7 млн рублей, из которых более 3,5 млн он передал своему брату — Димитрию Маслодудову», — говорят в Следкоме.

Дмитрия Маслодудова задержали в сентябре 2020 года. Юрий на тот момент уже находился под арестом в рамках расследования дела о незаконных вырубках (ст. 260 УК РФ), а после ареста экс-министра, список его уголовных дел пополнился ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки).

Сейчас расследование дела по последней статье завершено и следствие готовится передать его в суд. Сам Юрий Маслодудов находится под домашним арестом. А вот его брат содержится в СИЗО — его дело по находится ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) находится на стадии предварительного расследования.