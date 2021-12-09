«Черные лесорубы» Красноярского края оказались в числе лидеров по лесозаготовке

Несмотря на то, что объемы теневых вырубок в регионе сократили в три раза, они все равно остаются одними из самых больших в России.

За 2021 год в Красноярском крае нелегально было вырублено 46 тысяч кубометров леса. Об этом сообщили в Рослесинфорг на основании данных дистанционного мониторинга.

По данным ведомства, это второй результат по России. «Лидером» же здесь является Иркутская область, «черные лесорубы» которой заготовили 100 тысяч кубов. Однако стоит упомянуть, что в обоих регионах объемы «серой» вырубки снизились в три раза по отношению к 2020-му.

Чемпионом по снижению нелегальной лесозаготовки стал в Ямало-Ненецкий автономномный округ, где их объем сократился в 18 раз и составил 82 кубометра, что является самым низким показателем по стране. Также очень приличную динамику показала Нижегородская область — в 16 раз до 609 кубов.

А вот в Новгородской и Омской областях объемы нелегальных лесозаготовок выросли в 4 раза и составили 10,9 тысячи и 3 тысячи кубометров соответственно.

В этом году дистанционный мониторинг покрыл 37 регионов на площади почти 212 млн гектаров. В сравнении с прошлым годом, прирост объемов нелегально заготовленной древесины произошел только на трети из них. Такая победа объясняется усилением действующих превентивных и контрольно-надзорных мер, запуском модернизированной версии ЛесЕГАИС, включением в мониторинг не только космоснимков, но и искусственного интеллекта», — говорит директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Напомним, что в сентябре 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс и прокурор региона Роман Тютюник подписали соглашение, одной из частей которого стала декриминализация сфера обращения с лесами. Буквально через несколько дней, тогда еще министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов уходит в отставку, а еще чуть позже его задерживают за взятки, которые он получал от лесозаготовителей.

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