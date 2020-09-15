Власти Красноярского края договорились совместно бороться с экологическими преступлениями

В Красноярском крае разработали и подписали комплексный план декриминализации сферы экологии и природопользования на территории региона на 2020-2021 годы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Документ предусматривает проведение совместных с органами государственной власти региона, правоохранительными и контрольно-надзорными органами мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере природопользования.

О каких конкретно мероприятиях идет речь, власти не сообщают, но обещают уделить особое внимание вопросам охраны лесов, атмосферного воздуха, водных объектов, а также обращения с отходами производства и потребления.