Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.09
74,71
88,58
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Власти Красноярского края договорились совместно бороться с экологическими преступлениями

Власти Красноярского края договорились совместно бороться с экологическими преступлениями
Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор Красноярского края Александр Усс и прокурор региона Роман Тютюник подписали документ, направленный на улучшение экологической обстановки в крае

#НОВОСТИ
В Красноярском крае разработали и подписали комплексный план декриминализации сферы экологии и природопользования на территории региона на 2020-2021 годы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
 
Документ предусматривает проведение совместных с органами государственной власти региона, правоохранительными и контрольно-надзорными органами мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере природопользования.
 
О каких конкретно мероприятиях идет речь, власти не сообщают, но обещают уделить особое внимание вопросам охраны лесов, атмосферного воздуха, водных объектов, а также обращения с отходами производства и потребления.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае пройдет свыше 500 выборов в органы местного самоуправленияВ Красноярском крае пройдет свыше 500 выборов в органы местного самоуправления
  • Предприятия Красноярского края поставят комплектующие для нового моста через ЕнисейПредприятия Красноярского края поставят комплектующие для нового моста через Енисей
  • На красноярском «Мекране» могут начать производить комплектующие для IKEAНа красноярском «Мекране» могут начать производить комплектующие для IKEA
  • Прощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗПрощание с Арэгом Демирхановым состоится во вторник в БКЗ
  • Бюджет Красноярского края скорректируют: расходы вырастут больше, чем доходыБюджет Красноярского края скорректируют: расходы вырастут больше, чем доходы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.