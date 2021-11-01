И снова в Китай: незаконные экспортеры леса задержаны в Красноярском крае

Деятельность организованной преступной группы выявили и пресекли сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ по Красноярскому краю и Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

С 2018 по 2021 члены ОПГ вывезли из России в КНР более 45 тысяч кубометров древесины стоимостью свыше 260 млн рублей. Преступники отправляли лесоматериалы для 16 фирм Китая.

Экспорт круглого леса и пиломатериалов злоумышленники осуществляли через различные таможенные посты Омской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края.

Как рассказали в Сибирском управлении таможни, руководителем нелегального бизнеса был иностранец.

Кроме него в фирме работали люди, которые обладали опытом в сфере лесоэкспорта, а также навыками учета, переработки древесины, формирования необходимых документов и ведения учета в системе Лес ЕГАИС.

Также иностранный гражданин привлек сообщника на роль учредителя, директора и главного бухгалтера специально созданной фирмы. Преступники создавали фиктивный документооборот купли-продажи леса и пиломатериалов на внутреннем рынке и вносили недостоверные сведения в систему Лес ЕГАИС.

Главу ОПГ оперативные сотрудники задержали в Канске. В отношении него и его сообщников Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. «контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой».

Задержанный дал признательные показания. Ему и его сообщникам грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет.

В августе сотрудники таможни и ФСБ пресекли другой незаконный перевоз пиломатериалов в Китай: на 700 тысяч рублей.

Организация из Нижнеингашского района по поддельным документами планировала отправить в КНР 94,2 кубометра пиломатериалов из сосны обыкновенной.

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