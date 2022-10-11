Помощник Быкова Талюк отправится в колонию на три года

Алексея Талюка и его соучастника признали виновным в мошенничестве и растрате.

В Красноярске вынесли приговор помощнику, находящегося в СИЗО, Анатолия Быкова — Алексею Талюку. Его обвиняли в покушении на мошенничество.

Как рассказали в краевой прокуратуре, поводом для разбирательства стало то, что в 2017 г-н Талюк со своим сообщником пытались обмануть одного из красноярских застройщиков. Его убедили, что землю по домом, который он строил в центре Красноярска, могут перевести в статус парковой зоны, в результате чего строить здесь будет нельзя.

За 2 млн рублей подсудимые пообещали уладить вопрос, хотя фактически ничего делать не собирались. В момент передачи денег их задержали сотрудники краевого управления ФСБ.

Свою вину г-н Талюк и его сообщник ни во время следствия, ни в суде не признали. Но доказательств приведенных обвинением хватило, чтобы вынести обоим обвинительный приговор. Плюс к этому, второго фигуранта дела признали виновным в растрате.

В итоге Алексей Талюк получил 3 года и 3 месяца, а его сообщник — 3 года и 4 месяца. После объявления приговора их взяли под стражу в зале суда. Отбывать срок они будут в колонии общего режима. Однако приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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На прошлой неделе появилась информация, что экс-помощника бизнесмена Анатолия Быкова выпустили из СИЗО. Тогда ни подтвердить, ни опровергнуть это не удалось.

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