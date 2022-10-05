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В Красноярске отправили под суд группу банкиров-нелегалов

В Красноярске отправили под суд группу банкиров-нелегалов
Иллюстрация: pixabay.com

Всего обвиняемыми по делу проходит девять человек. Они обналичивали деньги через подконтрольные им фирмы.

#НОВОСТИ

Полиция Красноярского края завершила расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

По словам пресс-службы ведомства, установлено, что двое красноярцев открыли фирмы, через которую впоследствии нелегально обналичивали деньги. Они арендовали несколько офисов в городе и соответствующим образом оборудовали их. Также они привлекли к своей работе еще семь человек.

Для обналичивания злоумышленники использовали созданные ими фирмы, которыми номинально руководили их родственники или близкие. На счета этих компаний по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов новоиспеченной фирмы и через них обналичивались.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 млн рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 млн рублей», — рассказали в полиции.

Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Советский районный суд Красноярска. Сами обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. По крайне мере пока.

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Автор: Петр Савельев
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