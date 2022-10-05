В Красноярске отправили под суд группу банкиров-нелегалов

Всего обвиняемыми по делу проходит девять человек. Они обналичивали деньги через подконтрольные им фирмы.

Полиция Красноярского края завершила расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

По словам пресс-службы ведомства, установлено, что двое красноярцев открыли фирмы, через которую впоследствии нелегально обналичивали деньги. Они арендовали несколько офисов в городе и соответствующим образом оборудовали их. Также они привлекли к своей работе еще семь человек.

Для обналичивания злоумышленники использовали созданные ими фирмы, которыми номинально руководили их родственники или близкие. На счета этих компаний по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов новоиспеченной фирмы и через них обналичивались.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности от клиентов было получено и передано свыше 300 млн рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода обвиняемых составила более 24 млн рублей», — рассказали в полиции.

Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Советский районный суд Красноярска. Сами обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. По крайне мере пока.

Читайте также:

Телефонные мошенники ежедневно беспокоят 14% россиян

Более четверти россиян получают звонки от мошенников несколько раз в неделю. Жители Красноярского края с начала года перевели злоумышленникам более 1 млрд рублей

В Красноярске выявили на треть больше кредиторов с признаками нелегальной деятельности

В основном они работают под вывеской ломбардов.

Красноярец придумал «народную» финансовую пирамиду и пошел под суд

Его обещаниям поверило несколько человек из различных регионов России. В итоге они, ожидаемо, лишились своих денег.