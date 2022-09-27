Красноярец придумал «народную» финансовую пирамиду и пошел под суд

Его обещаниям поверило несколько человек из различных регионов России. В итоге они, ожидаемо, лишились своих денег.

Житель Красноярска замаскировал финансовую пирамиду под социальный проект и обманул таким образом 18 человек. Об этом рассказали в красноярской полиции.

По данным следователей, молодой человек разместил в различных соцсетях информацию о том, что он вывел «новую форму получения денег». При этом он уверял, что это не финансовая пирамида, а социальный проект — «регулятор финансовых потоков среди населения, который работает исключительно в интересах народа».

Желающие поучаствовать в должны были приобретать некие ценные бумаги, переводя деньги на счет в электронной платежной системы (какой именно, не уточняется).

В течение трех дней после покупки им была обещана первая выплата в сумме, равной 90 % от стоимости, обозначенной на купленных виртуальных ценных бумагах, после этого должна была последовать вторая выплата в размере стопроцентного кешбэка», — рассказали в полиции.

Увещеваниям злоумышленника поддалось 18 человек из Красноярского края, Московской, Самарской, Белгородской и Иркутской областей, Республики Башкортостан, а также Хабаровска и Санкт-Петербурга. Все они зарегистрировались в системе и лишились своих сбережений. Общий ущерб нанесенный им составил свыше 3,5 млн рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), расследование которого сейчас завершено, и оно передано в суд. Максимальное наказание по той статье — 10 лет лишения свободы.

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