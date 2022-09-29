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Телефонные мошенники ежедневно беспокоят 14% россиян

Телефонные мошенники ежедневно беспокоят 14% россиян
Иллюстрация: veved.ru

Более четверти россиян получают звонки от мошенников несколько раз в неделю. Жители Красноярского края с начала года перевели злоумышленникам более 1 млрд рублей

#НОВОСТИ

Со звонками телефонных мошенников несколько раз в неделю сталкиваются 26% россиян. Еще 14% жителей страны злоумышленники пытаются обмануть ежедневно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного «SuperJob». Только 9% респондентов рассказали, что им мошенники не звонили ни разу.

Как минимум однажды жертвами мошенников становились 10% россиян, еще 6% неоднократно попадались на их уловки. Большая часть людей, которые становились жертвами телефонных мошенников — люди старше 45 лет. Из этой категории 21% опрошенных рассказали, что верили преступникам.

С начала года жертвами Интернет-преступников стали 5 538 жителей Красноярского края. Причинённый им ущерб составил более 1 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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