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В Красноярске выявили на треть больше кредиторов с признаками нелегальной деятельности

В Красноярске выявили на треть больше кредиторов с признаками нелегальной деятельности
Автор фото: C. Koch. Иллюстрация: pixabay.com

В основном они работают под вывеской ломбардов.

#НОВОСТИ

За восемь месяцев 2022 в Красноярском крае выявлено 23 компании-кредитора, деятельность которых имеет признаки нелегальной. Об этом рассказал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

По его словам, больше половины этих компаний работают под вывеской ломбардов. Еще шесть из них комиссионки, четыре микрофинансовых организации и одна лизинговая компания.

Самый очевидный риск для клиента таких компаний — столкнуться с противозаконными методами взыскания долга в случае невозврата займа в срок. В комиссионных же магазинах заемщики можно и вовсе лишиться заложенного имущества. Они не обязаны хранить и тем более страховать предмет залога. Такие кредиторы могут продать ценную для клиента вещь, не дожидаясь окончания срока займа», — говорит Журавлев.

Он также добавил, что распознать легального участника финансового рынка сегодня доовльно легко — это можно сделать по маркировке в поисковых системах (синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ»).

Плюс организацию можно проверить на сайте Банка России — если там информации о ней нет, то и вступать в отношения с ней не стоит.

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Автор: Петр Савельев
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