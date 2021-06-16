Алексей Талюк остаётся под арестом. Не домашним

На прошлой неделе появилась информация, что экс-помощника бизнесмена Анатолия Быкова выпустили из СИЗО. Тогда ни подтвердить, ни опровергнуть это не удалось.

Бывший помощник авторитетного Бизнесмена Анатолия Быкова и замдиректора компании «Вариант Альфа» Алексей Талюк остается под стражей. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.

В конце прошлой недели, 11 июня 2021 года, в сети Интернет появилась информация, что Талюка отпустили под домашний арест. Однако в базе суда никакого подобного решения обнаружить не удалось, а в пресс-службе тогда не смогли оперативно прокомментировать достоверность этого сообщения. Со Следственным комитетом по Красноярскому краю и Хакасии связаться в тот день не удалось.

Как рассказали в краевом суде, 11 июня 2021 года действительно было заседание суда по мере пресечения Алексею Талюку. Следствие ходатайствовало о его продлении до 14 августа 2021 года. Однако суд сократил этот срок на один день и теперь Талюк останется в СИЗО до 13 августа 2021 года включительно. Вероятно это связано с тем ,что именно 14 августа заканчивается срок предварительного следствия по его делу.

Судья пришел к выводу, что избранная Талюку мера пресечения не может быть изменена на не связанную с заключением под стражу и срок его содержания под стражей подлежит продлению», — рассказали в краевом суде.

Напомним, что Алексей Талюк обвиняется мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ). По предъявленному обвинению, он вместе с подельником (имя не называется) 10 мая 2017 года пытался обманом похитить у некоего гражданина (имя также не указано) 2 млн рублей. Попытка оказалась неудачной и в итоге 19 июня 2017-го по этому факту возбудили уголовное дело.

Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, последний раз возобновлено 14 января 2020 года и с указанного момента находится в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю», — рассказали в суде.