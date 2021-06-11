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Алексея Талюка отпустили под домашний арест

Алексея Талюка отпустили под домашний арест
Иллюстрация: dela.ru

Бывший помощник бизнесмена Анатолия Быкова провел в СИЗО около 14 месяцев. Часть этого времени он находился в больнице, куда попал прямо из зала суда.

#НОВОСТИ
Алексей Талюк покинул следственный изолятор и был переведен под домашний арест. Об этом сообщил youtube-канал KrasNews.
По последним данным вчера [10 июня 2021 года] из СИЗО Алексея Талюка. Выпустили его под домашний арест», — сказал Дмитрий Полушин, который ведет этот канал.
Ни подтверить, ни опровергнуть эту информацию не удалось. В базе судебных делопроизводств ни на сайте Красноярского краевого суда, на сайте Железнодорожного районного суда Красноярска, решения об изменении меры пресечения Алексею Талюку нет. Как пояснили DK.RU в краевом суде, подобные документы не публикуются в официальных базах, поскольку такие дела еще не переданы в суд.
 
Оперативно же уточнить информацию не вышло, поскольку сегодня в судах укороченный рабочий день в связи с предстоящим празднованием Дня России.
 
Связаться с пресс-службой Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии также не вышло.
 
В краевом суде пообещали уточнить информацию во вторник.
 
Напомним, что Алексей Талюк был задержан в апреле 2020 года. В тот же день его арестовали на два месяца. Талюка подозревают в покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
 
В августе того же года, во время процесса по пересмотру меры пресечения, у Талюка, по словам его адвоката, случился инсульт. Его поместили в краевую клиническую больницу. Когда его выписали из нее и вернули в СИЗО, неизвестно.
 
Добавим, что Анатолию Быкову, помощником которого был Талюк, на днях предъявили повторное обвинение в подстрекательстве к заказному убийству руководителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов.
Автор: Петр Савельев
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