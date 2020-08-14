Помощника Анатолия Быкова унесли из красноярского суда без сознания
Алексей Талюк, помощник красноярского политика Анатолия Быкова потерял сознание в суде. Ему избирали меру пресечения по делу о «наезде» на тележурналиста «России-24».
Алексею Талюку стало плохо во время заседания в Железнодорожном суде Красноярска. Он потерял сознание и упал, передает сообщество «За Быкова» в инстаграме 14 августа.
Адвокат Руслан Сагаев рассказал «ПМ», что его подзащитного хватил инсульт. Сейчас Алексей Талюк находится в краевой клинической больнице.
Талюк считал произошедшее «целенаправленной провокацией» и тоже связывал это с ведением кампании против экс-депутата заксобрания Анатолия Быкова: во время инцидента на место «приехало порядка 50 экипажей всевозможных, все высокопоставленные чины», а также бригада телеканала «НТВ».
Напомним, самого Быкова задержали утром 7 мая по делу об убийстве двух криминальных авторитетов Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. По данным СК, показания против Быкова решил дать осужденный в 2012 году за те самые убийства Владимир Татаренков.
По версии следствия, Быков, переживший покушение в 1994 году, решил, что его пытались убить Наумов и Войтенко. Тогда он якобы «поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову» устранить их. Тот привлек «членов возглавляемой им банды», киллеров Сергея Бакурова и Владимира Чучкова, которые и расстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета, утверждают в СК. Бакуров уже осужден на пожизненное лишение свободы, Чучков до сих по в розыске, а Татаренкова в 2012 году приговорили к 13,5 годам колонии.
Быкову вменяют ст. 17 и пункты «з, н» ст. 102 УК РСФСР (соучастие в убийстве двух или более лиц). Он полностью не признал вину. В апреле 2020 года у Быкова истек «криминальный фильтр», который не позволял баллотироваться в депутаты.
По сведениям Тайги.инфо, он вел переговоры о выдвижении в Госдуму РФ. Некоторые красноярские политики напрямую связали его уголовное преследование с попыткой не допустить бизнесмена на выборы.
В июле красноярский СК объявил о новом уголовном деле в отношении Быкову. Следователи считают, что он руководил преступными сообществами. Суд оставил его под арестом до 3 октября. Сам Быков полностью отрицает обвинения.
По теме
-
Адвокат Анатолия Быкова публично заявил о готовящейся провокации
Адвокат бизнесмена Анатолия Быкова публично обратился к правоохранительным органам с предложением — взять свидетелей по делу под государственную защиту.19.07.2020Новости ДККрасноярск
-
Анатолий Быков заявил о непричастности к руководству ОПГ
Бизнесмен и экс-политик Анатолий Быков высказался об обвинениях в организации двойного убийства и в руководстве ОПГ. Вчера суд отклонил его апелляцию и оставил его под арестом до 3 октября.17.07.2020Новости ДККрасноярск
-
Анатолия Быкова обвинили в руководстве преступной группировкой
Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии расширил обвинение Анатолия Быкова, добавив к нему еще одну статью. По ней ему грозит до 20 лет заключения.13.07.2020Новости ДККрасноярск
-
Анатолия Быкова оставили в СИЗО до осени
Задержанный весной этого года по подозрению в организации заказных убийств Анатолий Быков должен был выйти из-под стражи в начале июля. Однако суд решил продлить арест.30.06.2020Новости ДККрасноярск
-
Красноярский бизнесмен Быков послал президенту Путину письмо из тюрьмы
Экс-депутат, бизнесмен и меценат Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО президенту Путину. Скан выложил в своем ФБ ресторатор Владимиров.30.05.2020Новости ДККрасноярск
-
Суд оставил Анатолия Быкова под арестом
Адвокаты Анатолия Быкова требовали изменить тому меру пресечения. Но Красноярский краевой суд оставил в силе решение своих коллег из Свердловского района.22.05.2020Новости ДККрасноярск
-
Анатолию Быкову официально предъявлено обвинение со стороны следствия
Бизнесмену, экс-депутату Заксобрания Анатолию Быкову предъявлено обвинение в двойном убийстве, — сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах издание «Борус».15.05.2020Новости ДККрасноярск
-