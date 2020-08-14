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Помощника Анатолия Быкова унесли из красноярского суда без сознания

Помощника Анатолия Быкова унесли из красноярского суда без сознания
Автор фото: za_bykova_a_p. Иллюстрация: instagram.com

Алексей Талюк, помощник красноярского политика Анатолия Быкова потерял сознание в суде. Ему избирали меру пресечения по делу о «наезде» на тележурналиста «России-24».

#НОВОСТИ

Алексею Талюку стало плохо во время заседания в Железнодорожном суде Красноярска. Он потерял сознание и упал, передает сообщество «За Быкова» в инстаграме 14 августа. 

Адвокат Руслан Сагаев рассказал «ПМ», что его подзащитного хватил инсульт. Сейчас Алексей Талюк находится в краевой клинической больнице.

Суд рассматривал ходатайство следствия о продлении меры пресечения Талюку. В феврале 2020 года его обвинили по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование деятельности журналиста) из-за «наезда» на репортера госканала «Россия 24» Павла Брыкина. Подозреваемый утверждал, что корреспондент «целенаправленно побежал к машине, <…> накинулся на капот, поскользнулся, упал».

Талюк считал произошедшее «целенаправленной провокацией» и тоже связывал это с ведением кампании против экс-депутата заксобрания Анатолия Быкова: во время инцидента на место «приехало порядка 50 экипажей всевозможных, все высокопоставленные чины», а также бригада телеканала «НТВ».

Напомним, самого Быкова задержали утром 7 мая по делу об убийстве двух криминальных авторитетов Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. По данным СК, показания против Быкова решил дать осужденный в 2012 году за те самые убийства Владимир Татаренков.

По версии следствия, Быков, переживший покушение в 1994 году, решил, что его пытались убить Наумов и Войтенко. Тогда он якобы «поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову» устранить их. Тот привлек «членов возглавляемой им банды», киллеров Сергея Бакурова и Владимира Чучкова, которые и расстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета, утверждают в СК. Бакуров уже осужден на пожизненное лишение свободы, Чучков до сих по в розыске, а Татаренкова в 2012 году приговорили к 13,5 годам колонии.

Быкову вменяют ст. 17 и пункты «з, н» ст. 102 УК РСФСР (соучастие в убийстве двух или более лиц). Он полностью не признал вину. В апреле 2020 года у Быкова истек «криминальный фильтр», который не позволял баллотироваться в депутаты.

По сведениям Тайги.инфо, он вел переговоры о выдвижении в Госдуму РФ. Некоторые красноярские политики напрямую связали его уголовное преследование с попыткой не допустить бизнесмена на выборы.

В июле красноярский СК объявил о новом уголовном деле в отношении Быкову. Следователи считают, что он руководил преступными сообществами. Суд оставил его под арестом до 3 октября. Сам Быков полностью отрицает обвинения.

 

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