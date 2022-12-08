В Красноярском крае средний размер взятки вырос до 963 тысяч рублей

Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае за 2022 в 5 раз сократилось количество мелких взяток, при этом в крупном размере стало больше. Средний размер взятки в крае вырос до 963 тысяч рублей.