В Красноярском крае средний размер взятки вырос до 963 тысяч рублей
В Красноярском крае за 2022 в 5 раз сократилось количество мелких взяток, при этом в крупном размере стало больше. Средний размер взятки в крае вырос до 963 тысяч рублей.
Об этом сегодня рассказал прокурор края Роман Тютюник на совместной пресс-конференции с представителями краевой полиции и следственного комитета.
Среди самых коррумпированных сфер он называет градостроительную и земельную. Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий к этому списку добавляет лесное хозяйство и АПК. Чаще всего взяточников ловят в Красноярске. В этом году также много коррупционеров задержали в Шарыповском и Шушенском районах, а также Норильске.
Размер самой крупной выявленной взятки в этом году составил 22,58 млн рублей. Такую сумму получил руководитель Иланского лесничества от индивидуального предпринимателя за выделение лесосек, рассказал Александр Речицкий. Роман Тютюник уточнил, что на эти деньги руководитель лесничества купил три квартиры в Сочи и оформил их на свою сожительницу.
В настоящее время под судом и следствием находятся три региональных министра, руководители управления Росимущества, Пенсионного фонда, Краевого транспортного управления, лесничеств, сотрудники полиции, ГУФСИН, медицинских учреждений, руководители муниципальных предприятий.
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