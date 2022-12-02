От пожара во «Взлетке-Плаза» пострадало около сотни предпринимателей
Прокуратура начала проверку причин возгорания. Также по настоянию ведомства возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Красноярского края потребовала возбудить уголовное дело по факту пожара в красноярском торговом центре «Взлетка-Плаза», сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло ранним утром 30 ноября 2022. К моменту приезда пожарных огнем были охвачены кровля и фасад здания. Пожар был локализован на площади 200 кв. м. По предварительной версии, причиной возгорания стало воспламенение неотключенного электроприбора в заведении общественного питания.
Дознаватели ОНДиПР Красноярска продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Предварительно, пострадало 99 предпринимателей. Прокуратура края также проводит проверку на предмет соблюдения собственником и арендаторами ТЦ требований законодательства о пожарной безопасности. По завершению проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре.