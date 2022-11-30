В Красноярске произошел пожар в ТЦ «Взлетка-Плаза»

Возгорание произошло рано утром. По последним данным, сейчас оно локализовано.

В Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка-Плаза». Об этом сообщили в краевом МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании пожарные примерно в 6:00.

К тушению было привлечено 64 человек и 25 единиц техники.

В 07:51 пожар был локализован на площади 200 кв. м.

О причинах возгорания и нанесенном ущербе, пока не сообщается. Известно лишь, что сейчас ТЦ и находящиеся в нем магазины не работают.