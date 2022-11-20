В Красноярском крае заведено дело о контрабанде лесоматериалов на 600 млн
По материалам Западно-Сибирской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 600 млн рублей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
Уточняется, что прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции. Установлено, что в период 2019…2022 лица, действующие в интересах зарегистрированного в Красноярском крае юрлица, использовали при таможенном оформлении лесоматериалов в Сибирской электронной таможне документы с недостоверными данными о производителе леса, — сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В итоге фигуранты осуществили контрабанду более 60 тыс. м3 лесопродукции общей стоимостью выше 600 млн рублей.
Материалы прокурорской проверки направили в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.
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