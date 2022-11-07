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В администрации Красноярска прошли новые назначения

В администрации Красноярска прошли новые назначения
Иллюстрация: Соцсети

Заместителем главы города - руководителем департамента городского хозяйства назначен Юрий Савин

#НОВОСТИ

Глава Красноярска Владислав Логинов назначил Юрия Савина заместителем главы города – руководителем департамента городского хозяйства Красноярска.  

Юрий Савин родился 12 февраля 1974 в Красноярске. В 2005 окончил Красноярскую архитектурно-строительную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве) (экономист-менеджер)», в 2013 – ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» по специальности «Промышленное и гражданское строительство (инженер)».

Имеет опыт работы структурах МЧС и в сфере ЖКХ.

С октября 2018 был заместителем руководителя в департаменте городского хозяйства и курировал вопросы благоустройства. До этого Юрий Савин работал в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Отметим, что с августа 2019 по май 2020 Юрий Савин уже руководил департаментом горхозяйства. При этом зачастую подвергался резкой критике за непопулярные решения. Например – снос исторической ограды Троицкого кладбища.

С июня 2022 по настоящее время Савин работал в администрации Минусинска.

 

Автор: Петр Савельев
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