СМИ: Главе УДИБа снова вменяют халатность в отношении бродячих собак
НГС24 сообщил о том, что руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Жвакину предъявили обвинение по статье «халатность» (293 УК РФ).
Главе УДИБ вменяют недостаточно ответственное отношение к работе по регулированию численности бродячих собак.
Напомним, в 2020 году в отношении предыдущего руководителя УДИБ Евгения Петрюка было возбуждено аналогичное уголовное дело, в феврале 2021 года оно было передано в суд. Петрюку вменяют третью часть статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие пришло к выводу, что из-за небрежного отношения главы управления к проблеме бродячих собак, от зубов животных погибли четыре человека. Насколько велика залатность Жвакина, следователи пока не комментируют.
Как видно, уголовное дело против муниципального чиновника так и не решило проблему бродячих собак в Красноярске. И странно надеяться, что второе окажется более результативным.
Как пишут СМИ, в мэрии опасаются, что будет сложно найти нового сотрдуника на должность главы УДИБ - вряд ли найдутся желающие добровольно примерить на себя почти гарантированную роль подследственного.
Добавим, Евгений Жвакин возглавил УДИБ в мае 2020 года.
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