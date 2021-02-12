Дело экс-глава красноярского УДИБ Евгения Петрюка дошло до суда
Его обвиняют в преступной халатности при исполнении обязанностей по отлову бездомных животных, из-за которой, в результате нападений, погибло несколько жителей города.
Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего руководителя Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгений Петрюка передали в суд. Об этом сообщил Следственный комитет по Красноярскому краю.
Напомним, что Петрюка задержали в феврале 2020 года. Это произошло после того, как в одном из районов обнаружили тело женщины, со следами собачьих укусов. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следствие полагает, что, будучи руководителем УДИБ, Петрюк в период с октября 2019 года по февраль 2020 года небрежно исполнял свои обязанности по контролю за численностью бездомных животных. В результате этого в Красноярске увеличилась их численность и участились случаи их нападений на людей.
Из-за преступной халатности обвиняемого двум красноярцам, один из которых малолетний ребенок, был причинен вред здоровью средней степени тяжести, а еще четверо — погибли», — говорят в Следкоме.
Обвинительное заключение по этому делу на днях утвердил прокурор и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Добавим, что за 11 месяцев 2020 года (более поздних данных пока нет) в Красноярске было отловлено более 2,1 тысячи бездомных животных. В 2021 году за их отлов, перевозку, ветеринарное обслуживание и передержку город готов заплатить свыше 7,1 млн рублей.