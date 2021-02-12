Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.02
73,75
89,43
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дело экс-глава красноярского УДИБ Евгения Петрюка дошло до суда

Дело экс-глава красноярского УДИБ Евгения Петрюка дошло до суда
Иллюстрация: скриншот ТК Енисей

Его обвиняют в преступной халатности при исполнении обязанностей по отлову бездомных животных, из-за которой, в результате нападений, погибло несколько жителей города.

#НОВОСТИ
Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего руководителя Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгений Петрюка передали в суд. Об этом сообщил Следственный комитет по Красноярскому краю.
 
Напомним, что Петрюка задержали в феврале 2020 года. Это произошло после того, как в одном из районов обнаружили тело женщины, со следами собачьих укусов. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
 
Следствие полагает, что, будучи руководителем УДИБ, Петрюк в период с октября 2019 года по февраль 2020 года небрежно исполнял свои обязанности по контролю за численностью бездомных животных. В результате этого в Красноярске увеличилась их численность и участились случаи их нападений на людей. 
Из-за преступной халатности обвиняемого двум красноярцам, один из которых малолетний ребенок, был причинен вред здоровью средней степени тяжести, а еще четверо — погибли», — говорят в Следкоме.
Обвинительное заключение по этому делу на днях утвердил прокурор и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
Добавим, что за 11 месяцев 2020 года (более поздних данных пока нет) в Красноярске было отловлено более 2,1 тысячи бездомных животных. В 2021 году за их отлов, перевозку, ветеринарное обслуживание и передержку город готов заплатить свыше 7,1 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский Стройнадзор требует прекратить деятельность одного из долевых застройщиковКрасноярский Стройнадзор требует прекратить деятельность одного из долевых застройщиков
  • Идите в баню: в Красноярске прошел рейд в парилках и спа-салонахИдите в баню: в Красноярске прошел рейд в парилках и спа-салонах
  • В правительстве Красноярского края назначен новый руководитель аппаратаВ правительстве Красноярского края назначен новый руководитель аппарата
  • За красноярскими водителями начал следить «Паркон»За красноярскими водителями начал следить «Паркон»
  • Будущий офисный комплекс на Маерчака выставили на продажуБудущий офисный комплекс на Маерчака выставили на продажу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.