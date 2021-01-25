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За отлов бездомных собак мэрия Красноярска заплатит свыше 7 млн рублей

За отлов бездомных собак мэрия Красноярска заплатит свыше 7 млн рублей
Иллюстрация: afontovo.ru

Администрация города планирует заключить два контракта на отлов, передержку и прочие процедуры с бездомными животными. Сил двух уже действующих подрядчиков не хватает.

#НОВОСТИ
Мэрия Красноярска объявила торги за право заключить два контракта с муниципалитетом на отлов, перевозку, ветеринарное обслуживание и передержку безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе администрации.
 
Начальная цена контрактов — 3,5 и 3,6 млн рублей. Чтобы получить эти деньги победители обязаны будут выполнить план-задание, которое формируется на основе жалоб горожан. Подрядчики должны будут выезжать на место, отловливать животных и перевозить их в оборудованный в соответствии с санитарными правилами в пункт передержки, где их осмотрит ветеринар. Агрессивные (немотивированно) животные будут оставлены в приюте до конца их жизни. Прочих выпустят обратно ,предварительно стерилизовав, привив от бешенства и пометив биркой.
Сейчас такие услуги оказывают два подрядчика — это зоозащитники из организации „Бездомный пес“ и бригады ИП Карцев. Однако потребность в подобных услугах по-прежнему велика, средства выделены из краевого бюджета, поэтому идет поиск дополнительных подрядчиков», — говорят в мэрии.
Сейчас на пожизненном бюджетном обеспечении в Красноярске находится 110 животных. С начала 2021 года уже отловлено еще 174 собаки.
Автор: Евгений Волошинский
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