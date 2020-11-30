Более двух тысяч бродячих собак отловили в Красноярске

С начала 2020 года в Красноярске отловили более 2,1 тыс. бродячих собак. Отловом занимаются сразу пять организаций.

Работы ведутся по муниципальным контрактам. При отлове и дальнейшей работе с собаками специалисты соблюдают гуманность, обеспечивают бережную перевозку и ветеринарное обслуживание. Также индивидуальные предприниматели, компании и зоозащитники обязаны вести видеофиксацию, оформлять документы и отчеты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ИА KrasnoyarskMedia.

В администрации отмечают высокую потребность в подрядчиках, которые берутся за отлов собак. На следующей неделе в Красноярске будут объявлены первые торги на проведение работ в 2021 году. Начальная цена контракта составляет 3,22 млн рублей.

Отловленных собак осматривают, стерилизуют и метят специальными бирками. Большая часть животных возвращается на улицы. В приютах оставили 38 псов, которые проявляют немотивированную агрессию.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области планируют создать сеть государственных приютов для бездомных животных. Концепцию развития сети представят в декабре. Три учреждения появятся в Братске, Тулунском и Иркутском районах.