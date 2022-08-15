Суд вынес оправдательный приговор экс-руководителю УДИБ Красноярска

Евгению Петрюку, экс-руководителю УДИБ Красноярска вынесен оправдательный приговор, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

В 2020 следствие завело уголовное дело в отношении Евгения Петрюка, его подозревали в халатности при исполнении обязанностей с октября 2019 по февраль 2020 в качестве главы УДИБ, которое отвечает за отлов безнадзорных собак. По версии следствия это привело к серии нападений бродячих собак на красноярцев, четыре закончились смертельным исходом.

Сейчас в судебном производстве находится дело еще одного муниципального управленца — Евгения Жвакина, который занял должность главы УДИБ после отстранения г-на Петрюка. Его так же обвиняют в халатности при отлове собак. Следствие уверено, что из-за бездействия г-на Жвакина пострадало не менее двух сотен горожан, в числе которых 46 несовершеннолетних.

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