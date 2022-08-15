Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.08
60,89
62,53
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Суд вынес оправдательный приговор экс-руководителю УДИБ Красноярска

Евгений Петрюк, экс-руководителю УДИБ Красноярска
Евгений Петрюк, экс-руководителю УДИБ Красноярска. Иллюстрация: yandex.ru

Евгению Петрюку, экс-руководителю УДИБ Красноярска вынесен оправдательный приговор, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

#НОВОСТИ

В 2020 следствие завело уголовное дело в отношении Евгения Петрюка, его подозревали в халатности при исполнении обязанностей с октября 2019 по февраль 2020 в качестве главы УДИБ, которое отвечает за отлов безнадзорных собак. По версии следствия это привело к серии нападений бродячих собак на красноярцев, четыре закончились смертельным исходом.

Сейчас в судебном производстве находится дело еще одного муниципального управленца — Евгения Жвакина, который занял должность главы УДИБ после отстранения г-на Петрюка. Его так же обвиняют в халатности при отлове собак. Следствие уверено, что из-за бездействия г-на Жвакина пострадало не менее двух сотен горожан, в числе которых 46 несовершеннолетних.

 

Читайте далее

  • СМИ: Главе УДИБа снова вменяют халатность в отношении бродячих собак

    НГС24 сообщил о том, что руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Жвакину предъявили обвинение по статье «халатность» (293 УК РФ).

    29.12.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • Дело экс-главы красноярского УДИБ Евгения Петрюка дошло до суда

    Его обвиняют в преступной халатности при исполнении обязанностей по отлову бездомных животных, из-за которой, в результате нападений, погибло несколько жителей города.

    12.02.2021
    Новости ДК
    Красноярск
  • В красноярской мэрии произошли новые отставки и назначения

    Мэрия Красноярска сообщает о новых отставках руководителей: должности оставили Юрий Савин — глава департамента горхозяйства, а также Владимир Фольк — руководитель управления информатизации и связи.

    18.05.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • Экс-руководителя красноярского УДИБ выпустили на свободу за 250 тысяч

    Бывшего руководителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства мэрии Евгения Петрюка освободили из-под домашнего ареста после уплаты залога.

    24.04.2020
    Новости ДК
    Красноярск
  • Красноярская мэрия уволила попавшего под уголовное дело чиновника

    Начальник Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгений Петрюк потерял свою должность. Некоторое время назад он стал фигурантом уголовного дела.

    16.04.2020
    Новости ДК
    Красноярск

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Михаил Пашин первым подал заявление на конкурс за пост мэра КрасноярскаМихаил Пашин первым подал заявление на конкурс за пост мэра Красноярска
  • В Красноярске обрушилась часть моста в центре городаВ Красноярске обрушилась часть моста в центре города
  • Известного в Красноярске ресторатора Владимирова не выпустили заграницуИзвестного в Красноярске ресторатора Владимирова не выпустили заграницу
  • Тендер: за благоустройство «Юдинской долины» заплатят за 59,5 млн рублейТендер: за благоустройство «Юдинской долины» заплатят за 59,5 млн рублей
  • В Емельяново пройдет краевая сельскохозяйственная выставка «День поля»В Емельяново пройдет краевая сельскохозяйственная выставка «День поля»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.