Суд вынес оправдательный приговор экс-руководителю УДИБ Красноярска
Евгению Петрюку, экс-руководителю УДИБ Красноярска вынесен оправдательный приговор, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
В 2020 следствие завело уголовное дело в отношении Евгения Петрюка, его подозревали в халатности при исполнении обязанностей с октября 2019 по февраль 2020 в качестве главы УДИБ, которое отвечает за отлов безнадзорных собак. По версии следствия это привело к серии нападений бродячих собак на красноярцев, четыре закончились смертельным исходом.
Сейчас в судебном производстве находится дело еще одного муниципального управленца — Евгения Жвакина, который занял должность главы УДИБ после отстранения г-на Петрюка. Его так же обвиняют в халатности при отлове собак. Следствие уверено, что из-за бездействия г-на Жвакина пострадало не менее двух сотен горожан, в числе которых 46 несовершеннолетних.
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