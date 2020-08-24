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Департаменту горхозяйства Красноярска назначили нового руководителя

Департаменту горхозяйства Красноярска назначили нового руководителя
Иллюстрация: admkrsk.ru

Власть в хозяйственном департаменте Красноярска меняется четвертый раз за примерно полтора года. Теперь им будет руководить 28-летний юрист из администрации.

#НОВОСТИ
Место руководителя департамента городского хозяйства Красноярска занял Алексей Фоминых. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Ерёмин. До этого Фоминых управлял ДГХ в качестве исполняющего обязанности.
 
Алексей Фоминых родился в Красноярске в 1992 году, закончил СФУ по специальности «Юриспруденция». В структурах администрации города работает с 2015 года. Занимал должности юрисконсульта, начальника отдела и заместителя руководителя по правовым вопросам в красноярском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства, а после был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, возглавлял юридическо-правовой блок.
 
До муниципалитета он работал в Красноярском краевом фонде жилищного строительства, а также в страховой и банковской сферах, занимаясь юридическо-правовыми вопросами.
 
Прежнего главу департамента горхозяйства Красноярска, Юрия Савина, уволили в мае 2020-го. А до него это место оставили Юрий Шестопалов (апрель 2019-го) и Евгений Жвакин (июль 2019-го). Последний сейчас возглавляет УДИБ.
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