Департаменту горхозяйства Красноярска назначили нового руководителя

Место руководителя департамента городского хозяйства Красноярска занял Алексей Фоминых. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Ерёмин. До этого Фоминых управлял ДГХ в качестве исполняющего обязанности.

Алексей Фоминых родился в Красноярске в 1992 году, закончил СФУ по специальности «Юриспруденция». В структурах администрации города работает с 2015 года. Занимал должности юрисконсульта, начальника отдела и заместителя руководителя по правовым вопросам в красноярском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства, а после был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, возглавлял юридическо-правовой блок.

До муниципалитета он работал в Красноярском краевом фонде жилищного строительства, а также в страховой и банковской сферах, занимаясь юридическо-правовыми вопросами.