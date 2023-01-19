Суд избрал меру пресечения Максиму Гуревичу

СК сообщает, что Максим Гуревич и его коллега Екатерина Романюк частично признали вину в хищении бюджетных денег.

Суд избрал Максиму Гуревичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта 2023.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о «мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения» — ч. 4 ст. 159 УК РФ (до 10 лет).

Под следствием находятся два фигуранта дела:

Максим Гуревич, директор ООО «Современное производство» и

Екатерина Романюк, исполнительный директор данного ООО.

По версии следствия, некоммерческая общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» получила от Минспорта края субсидию на организацию и проведение торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта. Компания «Современное производство» и еще один ИП выступали субподрядчиками на организации мероприятия, — пишет «ЧП Красноярск».

По версии следствия, «руководители фирмы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предоставили в Министерство спорта Красноярского края фиктивные договоры, свидетельствующие о выполнении ими условий, предусмотренных для предоставления субсидии на организацию и проведение торжественной церемонии, при этом фактически стоимость работ, указанная в договорах, являлась завышенной, а часть и вовсе не была выполнена».

Также появилось видео с обыском у Екатерины Романюк.

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